Shaktar Donetsk tog hemmaseger mot Breidablik

Seger för Shaktar Donetsk med 2–0 mot Breidablik

Artem Bondarenko matchvinnare för Shaktar Donetsk

Shaktar Donetsk nu tionde, Breidablik på 32:a plats

Shaktar Donetsk tog greppet om hemmamatchen mot Breidablik redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och torsdagens match i Conference League herr slutade 2–0.

Shamrock Rovers nästa för Shaktar Donetsk

Artem Bondarenko gjorde 1–0 för Shaktar Donetsk efter en knapp halvtimme. I 65:e minuten slog Kaua Elias till och gjorde 2–0. 2–0-målet blev matchens sista.

Shaktar Donetsk ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Breidablik ligger på 32:a plats.

Nästa motstånd för Shaktar Donetsk är Shamrock Rovers. Lagen möts torsdag 27 november 21.00.

Shaktar Donetsk–Breidablik 2–0 (1–0)

Conference League herr, Henryk-Reyman-Stadium

Mål: 1–0 (28) Artem Bondarenko, 2–0 (65) Kaua Elias.

Varningar, Breidablik: Viktor Karl Einarsson.

Nästa match:

Shaktar Donetsk: Shamrock Rovers FC, borta, 27 november