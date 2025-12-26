Sheffield United tappade ledning och fick se sig besegrat

Wrexham-seger med 5–3 mot Sheffield United

Kieffer Moore gjorde två mål för Wrexham

Seger nummer 7 för Wrexham

Sheffield United spelade bra och ledde med 3–2 efter första halvlek i matchen i Championship mot Wrexham på SToK Cae Ras. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det förlust, 3–5, för Sheffield United.

Kieffer Moore med två mål för Wrexham

Sheffield United startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Patrick Bamford gjorde målet assisterad av Femi Seriki redan i sjunde minuten.

Wrexham kvitterade till 1–1 i nionde minuten.

Bara sex minuter senare spelade Femi Seriki fram Patrick Bamford som såg till att Sheffield United tog ledningen.

Sheffield United ökade ledningen till 1–3 i 24:e minuten genom Callum O’Hare. Målet var Callum O’Hares femte i Championship.

Wrexham reducerade till 2–3 efter en knapp halvtimme genom Kieffer Moore på pass av George Thomason.

Direkt efter pausen gjorde Ryan Longman mål efter förarbete av George Thomason och kvitterade för Wrexham.

Kieffer Moore, återigen, gav Wrexham ledningen med assist av Nathan Broadhead i 76:e minuten.

Josh Windass såg till att Wrexham ökade ledningen på straff med nio minuter kvar att spela. Windass fullbordade därmed Wrexhams vändning. 5–3-målet blev matchens sista.

I tabellen innebär det här att Wrexham nu ligger på 13:e plats i tabellen. Sheffield United är på 19:e plats. Ett tapp för Wrexham som låg på nionde plats så sent som den 30 november.

Den 21 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Bramall Lane.

Nästa motstånd för Sheffield United är Stoke City. Lagen möts måndag 29 december 20.45 på Bet365 Stadium.

Wrexham–Sheffield United 5–3 (2–3)

Championship, SToK Cae Ras

Mål: 0–1 (7) Patrick Bamford (Femi Seriki), 1–1 (9) Självmål, 1–2 (15) Patrick Bamford (Femi Seriki), 1–3 (24) Callum O’Hare, 2–3 (29) Kieffer Moore (George Thomason), 3–3 (51) Ryan Longman (George Thomason), 4–3 (76) Kieffer Moore (Nathan Broadhead), 5–3 (81) Josh Windass.

Varningar, Wrexham: Ryan Longman. Sheffield United: Gustavo Hamer, Tyler Bindon.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 1-2-2

Sheffield United: 2-1-2

Nästa match:

Sheffield United: Stoke City FC, borta, 29 december 20.45