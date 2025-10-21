Sheffield United vände halvtidsunderläge till seger

Sheffield United-seger med 3–1 mot Blackburn

Harrison Burrows avgjorde för Sheffield United

Andra raka segern för Sheffield United

Sheffield United hade problem och låg under med 0–1 efter första halvlek i matchen i Championship mot Blackburn. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 3–1 för bortalaget Sheffield United.

Blackburn–Sheffield United – mål för mål

Yuki Ohashi gav Blackburn ledningen efter 40 minuter. Sheffield United kvitterade till 1–1 i 54:e minuten.

Sheffield United gjorde också 1–2 i 70:e minuten när Harrison Burrows slog till.

1–3-målet kom på stopptid när Tyrese Campbell slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Blackburn har en oavgjord och fyra förluster och 3–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sheffield United har tre vinster och två förluster och 6–4 i målskillnad.

För Blackburn gör resultatet att laget nu ligger på 23:e plats i tabellen medan Sheffield United är på 21:a plats. Blackburn var på 18:e plats i tabellen för 25 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 april.

Nästa motstånd för Blackburn är Southampton. Lagen möts lördag 25 oktober 16.00. Sheffield United tar sig an Preston North End borta fredag 24 oktober 21.00.

Blackburn–Sheffield United 1–3 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (40) Yuki Ohashi, 1–1 (54) Självmål, 1–2 (70) Harrison Burrows, 1–3 (90) Tyrese Campbell.

Varningar, Blackburn: Taylor Gardner Hickman. Sheffield United: Sydie Peck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 0-1-4

Sheffield United: 3-0-2

Nästa match:

Blackburn: Southampton FC, hemma, 25 oktober

Sheffield United: Preston North End FC, borta, 24 oktober