Sheffield United vann efter stark start mot Queens Park Rangers

Sheffield United vann med 2–0 mot Queens Park Rangers

Callum O’Hare matchvinnare för Sheffield United

Andra förlusten i rad för Queens Park Rangers

Sheffield United tog greppet om matchen före paus och Queens Park Rangers lyckades inte resa sig. Matchen på lördagen i Championship slutade 2–0 (2–0) till bortalaget.

Det här var nionde gången den här säsongen som Sheffield Uniteds målvakter höll nollan.

WBA nästa för Sheffield United

Sheffield United fick en bra start på matchen när Callum O’Hare gjorde målet redan i 13:e minuten. I 33:e minuten ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Tyrese Campbell fick träff med assist av Sydie Peck. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Sheffield United med 2–0.

Queens Park Rangers tar sig an Middlesbrough i nästa match hemma söndag 8 mars 17.30. Sheffield United möter WBA hemma lördag 7 mars 16.00.

Queens Park Rangers–Sheffield United 0–2 (0–2)

Championship, Loftus Road

Mål: 0–1 (13) Callum O’Hare, 0–2 (33) Tyrese Campbell (Sydie Peck).

Varningar, Queens Park Rangers: Paul Smyth, Kieran Morgan. Sheffield United: Gustavo Hamer, Andre Brooks.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Queens Park Rangers: 1-1-3

Sheffield United: 3-0-2

Nästa match:

Queens Park Rangers: Middlesbrough FC, hemma, 8 mars 17.30

Sheffield United: West Bromwich Albion FC, hemma, 7 mars 16.00