Sheffield United vann mot Birmingham på Bramall Lane

Seger för Sheffield United med 3–0 mot Birmingham

Tyler Bindon avgjorde för Sheffield United

Seger nummer 8 för Sheffield United

I första halvlek tog Sheffield United greppet om hemmamatchen mot Birmingham på lördagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Championship slutade 3–0.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Sheffield United höll nollan.

Wrexham nästa för Sheffield United

Sheffield United startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fem minuter slog Tyler Bindon till efter pass från Gustavo Hamer.

I den 18:e minuten fick Birminghams Tommy Doyle rött kort.

Sheffield United ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Gustavo Hamer.

Till slut kom också 3–0 genom Patrick Bamford framspelad av Ollie Arblaster i 51:a minuten.

Sheffield United har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 11–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Birmingham har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–10 i målskillnad.

Det här betyder att Sheffield United nu ligger på 19:e plats i tabellen och Birmingham är på 14:e plats. Så sent som den 1 december låg Birmingham på sjunde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Birmingham med 2–1.

Nästa motstånd för Sheffield United är Wrexham. Lagen möts fredag 26 december 18.30 på SToK Cae Ras.

Sheffield United–Birmingham 3–0 (2–0)

Championship, Bramall Lane

Mål: 1–0 (5) Tyler Bindon (Gustavo Hamer), 2–0 (28) Gustavo Hamer, 3–0 (51) Patrick Bamford (Ollie Arblaster).

Varningar, Sheffield United: Japhet Tanganga.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 3-1-1

Birmingham: 1-1-3

Nästa match:

Sheffield United: Wrexham AFC, borta, 26 december 18.30