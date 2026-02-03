Sheffield United vann på hemmaplan mot Oxford United

Sheffield United segrade – 3–1 mot Oxford United

Andre Brooks matchvinnare för Sheffield United

Andra raka nederlaget för Oxford United

Sheffield United vann mötet i Championship på hemmaplan mot Oxford United, med 3–1 (1–1).

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Sheffield United, som nu har fyra raka segrar.

Sheffield United–Oxford United – mål för mål

Myles Peart-Harris slog till redan i 14:e minuten och gav Oxford United en tidig ledning. Sheffield United kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Sydie Peck efter förarbete från Harrison Burrows.

Sheffield United gjorde också 2–1 i 66:e minuten när Andre Brooks slog till framspelad av Thomas Cannon. Chiedozie Ogbene såg med sju minuter kvar att spela till att Sheffield United ökade ledningen framspelad av Gustavo Hamer. Ogbene fullbordade därmed lagets vändning.

Det här betyder att Sheffield United ligger på 15:e plats i tabellen och Oxford United är på 23:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sheffield U med 1–0.

I nästa omgång har Sheffield United Middlesbrough hemma på Bramall Lane, måndag 9 februari 21.01. Oxford United spelar borta mot Coventry lördag 7 februari 16.01.

Sheffield United–Oxford United 3–1 (1–1)

Championship, Bramall Lane

Mål: 0–1 (14) Myles Peart-Harris, 1–1 (41) Sydie Peck (Harrison Burrows), 2–1 (66) Andre Brooks (Thomas Cannon), 3–1 (83) Chiedozie Ogbene (Gustavo Hamer).

Varningar, Sheffield United: Ollie Arblaster, Sydie Peck, Thomas Cannon. Oxford United: Will Vaulks, Cameron Brannagan, Yunus Emre Konak, Christ Makosso.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 2-1-2

Oxford United: 1-2-2

Nästa match:

Sheffield United: Middlesbrough FC, hemma, 9 februari 21.01

Oxford United: Coventry City FC, borta, 7 februari 16.01