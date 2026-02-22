Sheffield Uniteds seger spiken i kistan för Sheffield Wednesday – som åker ur serien

Sheffield United vann med 2–1 mot Sheffield Wednesday

Harrison Burrows matchvinnare för Sheffield United

Andra raka segern för Sheffield United

Sheffield Wednesday åker ur Championship. Det står klart efter en ny förlust, 1–2 (0–2), borta mot Sheffield United. Laget har bara tagit en seger den här säsongen.

Sheffield United vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Sheffield Wednesday.

Coventry nästa för Sheffield United

Sheffield United började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Patrick Bamford till med assist av Gustavo Hamer. Laget ökade också ledningen till 2–0 i 19:e minuten när Harrison Burrows slog till på pass av Sydie Peck.

I den 49:e minuten blev Sheffield Uniteds Kalvin Phillips utvisad. Direkt efter pausen gjorde Charlie McNeill mål efter förarbete från Omotayo Adaramola och reducerade åt Sheffield Wednesday. Fler mål än så blev det inte för Sheffield Wednesday.

För Sheffield United gör resultatet att man nu ligger på 14:e plats i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sheffield U med 3–0.

Sheffield United möter Coventry i nästa match hemma onsdag 25 februari 20.45. Sheffield Wednesday möter samma dag Norwich City borta.

Sheffield United–Sheffield Wednesday 2–1 (2–0)

Championship, Bramall Lane

Mål: 1–0 (2) Patrick Bamford (Gustavo Hamer), 2–0 (19) Harrison Burrows (Sydie Peck), 2–1 (53) Charlie McNeill (Omotayo Adaramola).

Varningar, Sheffield United: Ollie Arblaster. Sheffield Wednesday: Svante Ingelsson, Gabriel Otegbayo, Charlie McNeill, Liam Cooper, Jaden Heskey, Devlan Moses.

Utvisningar, Sheffield United: Kalvin Phillips.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 3-1-1

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Nästa match:

Sheffield United: Coventry City FC, hemma, 25 februari 20.45

Sheffield Wednesday: Norwich City FC, borta, 25 februari 20.45