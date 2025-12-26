Sheffield Wednesday kryssade hemma mot Hull

Sheffield Wednesday och Hull kryssade

Matt Crooks kvitterade i 65:e minuten

Blackburn nästa motståndare för Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday och Hull kryssade i mötet i Championship på Hillsborough på fredagen. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Matchen blev den 17:e i rad utan seger för Sheffield Wednesday.

Sheffield Wednesday–Hull – mål för mål

Sheffield Wednesday tog ledningen i 21:a minuten genom Svante Ingelsson med assist av Pierce Charles.

1–1 kom i 37:e minuten när Mohamed Belloumi slog till efter pass från Matt Crooks.

Med en halvtimme kvar att spela fick Bailey Cadamarteri träff på pass av Barry Bannan och gav Sheffield Wednesday ledningen.

I 65:e minuten nätade Matt Crooks och kvitterade för Hull. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 mars på The MKM Stadium.

Måndag 29 december 20.45 möter Sheffield Wednesday Blackburn hemma på Hillsborough medan Hull spelar borta mot Middlesbrough.

Sheffield Wednesday–Hull 2–2 (1–1)

Championship, Hillsborough

Mål: 1–0 (21) Svante Ingelsson (Pierce Charles), 1–1 (37) Mohamed Belloumi (Matt Crooks), 2–1 (60) Bailey Cadamarteri (Barry Bannan), 2–2 (65) Matt Crooks.

Varningar, Sheffield Wednesday: Jamal Lowe. Hull: Matt Crooks, John Egan, Oli McBurnie, Enis Destan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Hull: 3-1-1

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Blackburn Rovers FC, hemma, 29 december 20.45

Hull: Middlesbrough FC, borta, 29 december 20.45