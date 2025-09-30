Sheffield Wednesday kryssade på bortaplan mot Birmingham
- Birmingham och Sheffield Wednesday kryssade
- Demarai Gray kvitterade på tilläggstid
- Birmingham nu tolfte, Sheffield Wednesday på 22:a plats
Birmingham och Sheffield Wednesday tog en poäng var i mötet i Championship. Matchen slutade 2–2 (1–1).
Birmingham–Sheffield Wednesday – mål för mål
Birmingham gjorde första målet. Jay Stansfield gjorde målet, redan i nionde minuten.
Sheffield Wednesday kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Jamal Lowe slog till. George Brown gav Sheffield Wednesday ledningen med knappa kvarten kvar.
Kvitteringen kom på övertid, när Demarai Gray slog till och gjorde mål för Birmingham. 2–2-målet blev matchens sista.
För Birmingham gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Sheffield Wednesday är på 22:a plats. Så sent som den 26 september låg Birmingham på åttonde plats i tabellen.
Den 20 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Hillsborough Stadium.
Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Coventry. Lagen möts lördag 4 oktober 13.30 på Hillsborough Stadium.
Birmingham–Sheffield Wednesday 2–2 (1–1)
Championship
Mål: 1–0 (9) Jay Stansfield, 1–1 (37) Jamal Lowe, 1–2 (76) George Brown, 2–2 (90) Demarai Gray.
Varningar, Birmingham: Jay Stansfield, Alex Cochrane, Patrick Roberts. Sheffield Wednesday: Dominic Iorfa, Liam Palmer.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Birmingham: 1-1-3
Sheffield Wednesday: 1-2-2
Nästa match:
Sheffield Wednesday: Coventry City FC, hemma, 4 oktober
Den här artikeln handlar om: