Sheffield Wednesday kryssade på bortaplan mot Birmingham

Birmingham och Sheffield Wednesday kryssade

Demarai Gray kvitterade på tilläggstid

Birmingham nu tolfte, Sheffield Wednesday på 22:a plats

Birmingham och Sheffield Wednesday tog en poäng var i mötet i Championship. Matchen slutade 2–2 (1–1).

Birmingham–Sheffield Wednesday – mål för mål

Birmingham gjorde första målet. Jay Stansfield gjorde målet, redan i nionde minuten.

Sheffield Wednesday kvitterade till 1–1 i 37:e minuten, när Jamal Lowe slog till. George Brown gav Sheffield Wednesday ledningen med knappa kvarten kvar.

Kvitteringen kom på övertid, när Demarai Gray slog till och gjorde mål för Birmingham. 2–2-målet blev matchens sista.

För Birmingham gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Sheffield Wednesday är på 22:a plats. Så sent som den 26 september låg Birmingham på åttonde plats i tabellen.

Den 20 januari spelar lagen mot varandra på nytt, på Hillsborough Stadium.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Coventry. Lagen möts lördag 4 oktober 13.30 på Hillsborough Stadium.

Birmingham–Sheffield Wednesday 2–2 (1–1)

Championship

Mål: 1–0 (9) Jay Stansfield, 1–1 (37) Jamal Lowe, 1–2 (76) George Brown, 2–2 (90) Demarai Gray.

Varningar, Birmingham: Jay Stansfield, Alex Cochrane, Patrick Roberts. Sheffield Wednesday: Dominic Iorfa, Liam Palmer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 1-1-3

Sheffield Wednesday: 1-2-2

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Coventry City FC, hemma, 4 oktober