Sidny Lopes Cabral bakom Estrelas kryss mot Nacional

Estrela och Nacional kryssade

Sidny Lopes Cabral kvitterade i 63:e minuten

Sporting Lissabon nästa motståndare för Estrela

Nacional gjorde 1–0 i första halvlek genom Jose Gomes borta mot Estrela i Primeira Liga herr. I andra halvlek kvitterade Estrela genom Sidny Lopes Cabral efter 63 minuters spel. Inget av lagen lyckades göra fler mål och matchen slutade 1–1.

Estrela–Nacional – mål för mål

Nacional tog ledningen i minut 40 genom Jose Gomes. Sidny Lopes Cabral slog till på straff med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Estrela. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Estrelas femte oavgjorda match den här säsongen.

Lagen möts på nytt den 3 april.

Söndag 30 november 19.00 spelar Estrela borta mot Sporting Lissabon. Nacional möter Benfica hemma lördag 29 november 19.00.

Estrela–Nacional 1–1 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (40) Jose Gomes, 1–1 (63) Sidny Lopes Cabral.

Varningar, Estrela: Guilherme Manuel Serrao Montoia, Bernardo Schappo, Atanas Chernev. Nacional: Chiheb Labidi, Leo Santos, Chico Goncalves, Martim.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 2-1-2

Nacional: 2-2-1

Nästa match:

Estrela: Sporting Lissabon, borta, 30 november

Nacional: SL Benfica, hemma, 29 november