Simon Karlsson Adjei målskytt när Husqvarna föll

Seger för IFK Skövde med 2–1 mot Husqvarna

David Frisk avgjorde för IFK Skövde

Andra raka segern för IFK Skövde

Hemmalaget Husqvarna fick se sig besegrat av IFK Skövde i fredagens möte i Ettan södra herr. 1–2 (1–2) slutade matchen.

Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson kommenterade matchen:

– Skövde vinner rättvist för att de är smartare och hetare än oss. Så mediokert som vi uppträdde första 20 minuterna så ska/bör vi inte spela i division 1. Vi gav bort matchen där med 0–2. Vi gjorde saker som vi aldrig pratat om eller tränat på. Osmart agerande helt enkelt. Att vi sedan borde gjort 4–5 mål framåt med alla målchanser är en annan sak. Vi gör för många misstag och då förtjänar man inte poäng.

FC Trollhättan nästa för IFK Skövde

IFK Skövde började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog William Sonntag till.

IFK Skövde ökade ledningen till 0–2 i 20:e minuten när David Frisk fick träff.

I 35:e minuten nätade Simon Karlsson Adjei, och reducerade åt Husqvarna. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för IFK Skövde med 2–1.

Det här var Husqvarnas femte uddamålsförlust den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är Husqvarna på 14:e plats i tabellen medan IFK Skövde är på 16:e plats.

När lagen möttes senast vann IFK Skövde FK med 5–0.

Nästa motstånd för Husqvarna är Hässleholms IF. Lagen möts lördag 18 oktober 16.00 på Österås IP.

Husqvarna–IFK Skövde 1–2 (1–2)

Ettan södra herr, Vapenvallen

Mål: 0–1 (2) William Sonntag, 0–2 (20) David Frisk, 1–2 (35) Simon Karlsson Adjei.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Husqvarna: 2-1-2

IFK Skövde: 2-0-3

Nästa match:

Husqvarna: Hässleholms IF, borta, 18 oktober