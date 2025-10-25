Simon Karlsson Adjei tremålskytt i Husqvarnas seger mot Torslanda
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Husqvarna segrade – 5–0 mot Torslanda
- Simon Karlsson Adjei gjorde tre mål för Husqvarna
- Femte raka förlusten för Torslanda
Simon Karlsson Adjei stod för ett hattrick när Husqvarna besegrade Torslanda på hemmaplan med 5–0 (3–0) i Ettan södra herr.
Simon Karlsson Adjei gjorde tre mål för Husqvarna
Simon Karlsson Adjei gav Husqvarna ledningen i 32:a minuten.
I 36:e minuten gjorde Husqvarna 2–0 när Fred Bozicevic fick träff.
Husqvarna ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara en minut senare återigen genom Simon Karlsson Adjei. I 68:e minuten nätade Simon Karlsson Adjei och gjorde 4–0 och fullbordade därmed sitt hattrick.
Husqvarna gjorde också 5–0 genom Edin Hamidovic i 83:e minuten.
Med två omgångar kvar är Husqvarna på 13:e plats i tabellen medan Torslanda är på 15:e plats. Så sent som den 3 oktober låg Torslanda på elfte plats i tabellen.
När lagen möttes senast vann Torslanda IK med 3–1.
Nästa motstånd för Husqvarna är Norrby. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Borås Arena.
Husqvarna–Torslanda 5–0 (3–0)
Ettan södra herr, Vapenvallen
Mål: 1–0 (32) Simon Karlsson Adjei, 2–0 (36) Fred Bozicevic, 3–0 (37) Simon Karlsson Adjei, 4–0 (68) Simon Karlsson Adjei, 5–0 (83) Edin Hamidovic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Husqvarna: 3-0-2
Torslanda: 0-0-5
Nästa match:
Husqvarna: Norrby IF, borta, 1 november
Den här artikeln handlar om: