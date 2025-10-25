Simon Karlsson Adjei tremålskytt i Husqvarnas seger mot Torslanda

Husqvarna segrade – 5–0 mot Torslanda

Simon Karlsson Adjei gjorde tre mål för Husqvarna

Femte raka förlusten för Torslanda

Simon Karlsson Adjei stod för ett hattrick när Husqvarna besegrade Torslanda på hemmaplan med 5–0 (3–0) i Ettan södra herr.

Simon Karlsson Adjei gav Husqvarna ledningen i 32:a minuten.

I 36:e minuten gjorde Husqvarna 2–0 när Fred Bozicevic fick träff.

Husqvarna ökade ledningen på nytt, till 3–0, bara en minut senare återigen genom Simon Karlsson Adjei. I 68:e minuten nätade Simon Karlsson Adjei och gjorde 4–0 och fullbordade därmed sitt hattrick.

Husqvarna gjorde också 5–0 genom Edin Hamidovic i 83:e minuten.

Med två omgångar kvar är Husqvarna på 13:e plats i tabellen medan Torslanda är på 15:e plats. Så sent som den 3 oktober låg Torslanda på elfte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Torslanda IK med 3–1.

Nästa motstånd för Husqvarna är Norrby. Lagen möts lördag 1 november 13.00 på Borås Arena.

Husqvarna–Torslanda 5–0 (3–0)

Ettan södra herr, Vapenvallen

Mål: 1–0 (32) Simon Karlsson Adjei, 2–0 (36) Fred Bozicevic, 3–0 (37) Simon Karlsson Adjei, 4–0 (68) Simon Karlsson Adjei, 5–0 (83) Edin Hamidovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Husqvarna: 3-0-2

Torslanda: 0-0-5

Nästa match:

Husqvarna: Norrby IF, borta, 1 november