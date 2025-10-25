Sinclair Armstrong matchhjälte för Bristol C hemma mot Birmingham

Bristol C vann med 1–0 mot Birmingham

Sinclair Armstrong avgjorde för Bristol C

Tredje raka segern för Bristol C

Matchens enda mål stod Sinclair Armstrong för i första halvleken när Bristol C vann på hemmaplan mot Birmingham med 1–0 (1–0) på lördagen i Championship.

Stoke City nästa för Bristol C

Bristol C har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Birmingham har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad. Det här var Bristol C:s andra uddamålsseger den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Birmingham nu ligger på 15:e plats. Bristol C är på fjärde plats. Bristol C var tia i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 april.

Nästa motstånd för Bristol C är Stoke City. Lagen möts lördag 1 november 16.00.

Bristol C–Birmingham 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (42) Sinclair Armstrong (Rob Atkinson).

Varningar, Bristol C: Anis Mehmeti, Scott Twine. Birmingham: Tomoki Iwata.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 3-1-1

Birmingham: 1-2-2

Nästa match:

Bristol C: Stoke City FC, borta, 1 november