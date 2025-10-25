Sinclair Armstrong matchhjälte för Bristol C hemma mot Birmingham
- Bristol C vann med 1–0 mot Birmingham
- Sinclair Armstrong avgjorde för Bristol C
- Tredje raka segern för Bristol C
Matchens enda mål stod Sinclair Armstrong för i första halvleken när Bristol C vann på hemmaplan mot Birmingham med 1–0 (1–0) på lördagen i Championship.
Stoke City nästa för Bristol C
Bristol C har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Birmingham har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–7 i målskillnad. Det här var Bristol C:s andra uddamålsseger den här säsongen.
I tabellen innebär det här att Birmingham nu ligger på 15:e plats. Bristol C är på fjärde plats. Bristol C var tia i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.
Lagen spelar mot varandra igen den 25 april.
Nästa motstånd för Bristol C är Stoke City. Lagen möts lördag 1 november 16.00.
Bristol C–Birmingham 1–0 (1–0)
Championship
Mål: 1–0 (42) Sinclair Armstrong (Rob Atkinson).
Varningar, Bristol C: Anis Mehmeti, Scott Twine. Birmingham: Tomoki Iwata.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Bristol C: 3-1-1
Birmingham: 1-2-2
Nästa match:
Bristol C: Stoke City FC, borta, 1 november
