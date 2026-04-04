Sirius besegrade Degerfors – avgjorde i andra halvlek

Seger för Sirius med 3–0 mot Degerfors

Neo Jönsson matchvinnare för Sirius

Sirius starka defensiv briljerade

Sirius vann hemma i Allsvenskan mot Degerfors efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Sirius och vann med slutade 3–0.

Degerfors–Sirius – mål för mål

Neo Jönsson gjorde 1–0 för Sirius direkt efter pausen. Isak Bjerkebo ökade Sirius ledning på straff i 78:e minuten. Till slut kom också 0–3 genom Robbie Ure i 82:a minuten.

Sirius tog hem lagens senaste möte med 2–1 på Studenternas.

Den 13 september spelar lagen mot varandra på nytt, på Studenternas.

Degerfors tar sig an HBK i nästa match borta söndag 12 april 14.00. Sirius möter Hammarby hemma måndag 13 april 19.00.

Degerfors–Sirius 0–3 (0–0)

Allsvenskan, Stora Valla

Mål: 0–1 (46) Neo Jönsson, 0–2 (78) Isak Bjerkebo, 0–3 (82) Robbie Ure.

