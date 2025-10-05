Sirius vann – Leo Walta matchvinnare

Sirius besegrade Malmö FF på hemmaplan i söndagens match i Allsvenskan. 5–1 (2–1) slutade matchen.

Isak Bjerkebo bakom Sirius seger

Sirius gjorde 1–0 efter tre minuters spel.

I 23:e minuten gjorde också laget 2–0 när Isak Bjerkebo fick träff framspelad av Robbie Ure.

I 38:e minuten slog Jens Stryger Larsen till, och reducerade åt Malmö FF. I 65:e minuten slog Robbie Ure till på pass av Leo Walta och gjorde 3–1.

Leo Walta gjorde dessutom 4–1 i 68:e minuten på pass av Oscar Krusnell.

Leo Walta, återigen, ökade Sirius ledning med knappa kvarten kvar.

Leo Walta gjorde två mål för Sirius och spelade dessutom fram till ett mål.

Med fyra omgångar kvar är Sirius på elfte plats i tabellen medan Malmö FF är på sjunde plats.

Lördag 18 oktober spelar Sirius borta mot Häcken 17.30 och Malmö FF mot Norrköping borta 15.00 på Platinumcars Arena.

Sirius–Malmö FF 5–1 (2–1)

Allsvenskan, Studenternas

Mål: 1–0 (3) Självmål, 2–0 (23) Isak Bjerkebo (Robbie Ure), 2–1 (38) Jens Stryger Larsen, 3–1 (65) Robbie Ure (Leo Walta), 4–1 (68) Leo Walta (Oscar Krusnell), 5–1 (78) Leo Walta.

Varningar, Malmö FF: Daniel Gudjohnsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sirius: 2-0-3

Malmö FF: 1-2-2

Nästa match:

Sirius: BK Häcken, borta, 18 oktober

Malmö FF: IFK Norrköping, borta, 18 oktober