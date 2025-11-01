Sirius vann mot Norrköping efter stark andra halvlek

Sirius vann med 2–1 mot Norrköping

Leo Walta matchvinnare för Sirius

Andra raka segern för Sirius

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Sirius matchen i Allsvenskan mot Norrköping och vann med 2–1.

Norrköping–Sirius – mål för mål

Efter pausen slog Joakim Persson till på pass av Oscar Krusnell och gav Sirius ledningen.

Leo Walta slog till med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Isak Bjerkebo och ökade ledningen för Sirius.

Reduceringen till 1–2 kom på stopptid när Tim Prica slog till och gjorde mål för Norrköping framspelad av Axel Brönner. Men mer än så orkade Norrköping inte med.

Norrköping har fem förluster och 3–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sirius har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 14–11 i målskillnad. Det här var Norrköpings sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sirius tredje uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Norrköping på 13:e plats i tabellen medan Sirius är på nionde plats. Så sent som den 4 oktober låg Sirius på 13:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann IFK Norrköping med 2–1.

Nästa motstånd för Norrköping är IFK Göteborg. Sirius tar sig an Värnamo hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.

Norrköping–Sirius 1–2 (0–0)

Allsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 0–1 (49) Joakim Persson (Oscar Krusnell), 0–2 (57) Leo Walta (Isak Bjerkebo), 1–2 (90) Tim Prica (Axel Brönner).

Varningar, Norrköping: Christoffer Nyman, Arnor Traustason, Åke Andersson, Alexander Fransson, Marcus Baggesen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrköping: 0-0-5

Sirius: 3-1-1

Nästa match:

Norrköping: IFK Göteborg, borta, 9 november

Sirius: IFK Värnamo, hemma, 9 november