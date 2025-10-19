Skellefteå åker ur serien – det står klart efter söndagens match

Skellefteå-seger med 3–0 mot IFK Lidingö

Skellefteås Leia Bjursell tvåmålsskytt

IFK Lidingös andra raka förlust

Det har varit en jobbig säsong för Skellefteå i division 1 norra dam. Efter matchen på söndagen borta mot IFK Lidingö på Lidingövallen blev det klart laget åker ur serien. Detta trots seger i sista matchen, som slutade 0–3 (0–2).

Skellefteås tränare Björn Israelsson tyckte så här om matchen:

– Vi gör en riktigt bra match och vinner med 3–0. Lidingö har två frilägen i början av matchen som Alma Brännström gör två fina räddningar på. Sen får vi utdelning på två fasta situationer som gör vi kan gå in i halvtid med 2–0 ledning. Sen i andra har vi bra kontroll och gör 3–0 och flera lägen göra mer mål. Tyvärr räcker det inte för att hålla oss kvar men tjejerna gör allt vi kan idag men räcker tyvärr inte.

Leia Bjursell tvåmålsskytt för Skellefteå

Leia Bjursell gjorde två och Agnes Schönfeldt ett mål för Skellefteå.

Division 1 norra dam är nu färdigspelad. IFK Lidingö slutar på sjätte plats och Skellefteå på tolfte plats.