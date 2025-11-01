Skövde AIK kunde inte stoppa formstarka Ljungskile

Ljungskile-seger med 5–1 mot Skövde AIK

Ljungskiles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Vilmer Tyrén avgjorde för Ljungskile

Ljungskile och Skövde AIK möttes på lördagen på Skarsjövallen. Ljungskile hade tre vinster i rad i Ettan södra herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–1 (4–0).

Det här var Ljungskiles tolfte nolla den här säsongen.

Ljungskile har skapat en skön vinnarkänsla på Skarsjövallen. Segern mot Skövde AIK betyder att laget har vunnit elva raka matcher på hemmaplan.

Oskarshamn nästa för Ljungskile

Ljungskile startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara fyra minuter slog Linus Carlstrand till.

Laget gjorde också 2–0 i 26:e minuten genom Vilmer Tyrén.

I 32:a minuten gjorde Ljungskile 3–0 när Lukas Lindholm Corner fick träff.

Bara fem minuter senare var det Daniel Lagerlöf som såg till att Ljungskile ökade ledningen på nytt, till 4–0. Alex Mortensen fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Ljungskile.

I den 75:e minuten reducerade Elmar Abraham för Skövde AIK. Fler mål än så blev det inte för Skövde AIK.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Ljungskile är Oskarshamn. Skövde AIK tar sig an Olympic hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Ljungskile–Skövde AIK 5–1 (4–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (4) Linus Carlstrand, 2–0 (26) Vilmer Tyrén, 3–0 (32) Lukas Lindholm Corner, 4–0 (37) Daniel Lagerlöf, 5–0 (62) Alex Mortensen, 5–1 (75) Elmar Abraham.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Skövde AIK: 1-0-4

Nästa match:

Ljungskile: Oskarshamns AIK, borta, 8 november

Skövde AIK: BK Olympic, hemma, 8 november