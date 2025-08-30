Skövde AIK tog kommandot från start mot Oskarshamn
- Seger för Skövde AIK med 3–0 mot Oskarshamn
- Sargon Abraham matchvinnare för Skövde AIK
- Femte förlusten i rad för Oskarshamn
Skövde AIK hade greppet från start i matchen i Ettan södra herr mot Oskarshamn på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (1–0) hemma på Södermalms IP.
Skövde AIK–Oskarshamn – mål för mål
Skövde AIK tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Sargon Abraham. Direkt efter pausen ökade Hannes Forsgård Skövde AIK:s ledning.
I 80:e minuten gjorde Liam Samuelsson också 3–0.
Skövde AIK har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oskarshamn har fem förluster och 1–12 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Skövde AIK nu ligger på nionde plats. Oskarshamn är på 14:e plats.
När lagen senast möttes vann Oskarshamns AIK med 3–0.
Nästa motstånd för Skövde AIK är Ariana. Lagen möts söndag 7 september 16.00 på Malmö Stadion. Oskarshamn tar sig an Husqvarna hemma lördag 6 september 16.00.
Skövde AIK–Oskarshamn 3–0 (1–0)
Ettan södra herr, Södermalms IP
Mål: 1–0 (44) Sargon Abraham, 2–0 (48) Hannes Forsgård, 3–0 (80) Liam Samuelsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Skövde AIK: 1-2-2
Oskarshamn: 0-0-5
Nästa match:
Skövde AIK: Ariana FC, borta, 7 september
Oskarshamn: Husqvarna FF, hemma, 6 september
