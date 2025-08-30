Skövde AIK tog kommandot från start mot Oskarshamn

Seger för Skövde AIK med 3–0 mot Oskarshamn

Sargon Abraham matchvinnare för Skövde AIK

Femte förlusten i rad för Oskarshamn

Skövde AIK hade greppet från start i matchen i Ettan södra herr mot Oskarshamn på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (1–0) hemma på Södermalms IP.

Skövde AIK–Oskarshamn – mål för mål

Skövde AIK tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Sargon Abraham. Direkt efter pausen ökade Hannes Forsgård Skövde AIK:s ledning.

I 80:e minuten gjorde Liam Samuelsson också 3–0.

Skövde AIK har en seger, två oavgjorda och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oskarshamn har fem förluster och 1–12 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Skövde AIK nu ligger på nionde plats. Oskarshamn är på 14:e plats.

När lagen senast möttes vann Oskarshamns AIK med 3–0.

Nästa motstånd för Skövde AIK är Ariana. Lagen möts söndag 7 september 16.00 på Malmö Stadion. Oskarshamn tar sig an Husqvarna hemma lördag 6 september 16.00.

Skövde AIK–Oskarshamn 3–0 (1–0)

Ettan södra herr, Södermalms IP

Mål: 1–0 (44) Sargon Abraham, 2–0 (48) Hannes Forsgård, 3–0 (80) Liam Samuelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Skövde AIK: 1-2-2

Oskarshamn: 0-0-5

Nästa match:

Skövde AIK: Ariana FC, borta, 7 september

Oskarshamn: Husqvarna FF, hemma, 6 september