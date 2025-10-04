Smedby segrade mot Boo på bortaplan

Smedby-seger med 4–2 mot Boo

Andra raka segern för Smedby

Smedbys 15:e seger för säsongen

Smedby vann lördagens match borta mot Boo i division 1 mellersta dam. I halvtid ledde laget med 1–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 4–2.

Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö tyckte så här om matchen:

– Vi inleder matchen lite trevande mot ett ettrigt motstånd men efter att vi gör 1–0 får vi mer kontroll på matchen. Andra halvlek tycker jag vi är det bättre laget men det blir onödigt spännande när Boo lyckas reducera två gånger i slutet. Många gör starka insatser i dag men jag vill lyfta fram Ester Eriksson och Beatrice Norén lite extra som båda gör ett fantastiskt jobb både defensivt och offensivt på mittfältet. En härlig seger.

Lidköpings FK nästa för Smedby

Hemmalagets båda mål gjordes av Lydia Alqass medan Stina Dahl Forslund, Hanna Sävhult, Inez Werner och Leona Özdemir gjorde gästernas mål.

Med två omgångar kvar är Boo på sjätte plats i tabellen medan Smedby är på femte plats.

Lördag 11 oktober möter Boo Skultorp borta 13.00 och Smedby möter Lidköpings FK hemma 14.00.