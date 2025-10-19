Smedby vann – efter hattrick av Eliana Ibrahim

Smedby segrade – 6–1 mot Segeltorp Fotboll

Eliana Ibrahim tremålsskytt för Smedby

Eliana Ibrahim gjorde tre mål när Smedby segrade borta mot Segeltorp Fotboll i division 1 mellersta dam. Till slut blev det 6–1 (3–1). Övriga mål för bortalaget gjordes av Hanna Sävhult 2 och Beatrice Norén, målet för Segeltorp Fotboll gjordes av Melina Egegård.

– Det blev en bra avslutning på en väl genomförd säsong, seger och många mål framåt. Men det började lite darrigt och Segeltorp tog ledningen. Det funkade lite som en väckarklocka för oss och när vi väl växlade upp så var det inget snack. Segersiffrorna kunde varit större sett till alla chanser vi skapade och riktigt kul för Eliana Ibrahim att sätta tre mål. Hon blandade och gav lite i matchen, men är riktigt spetsig när hon hittar flytet, tyckte Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö, efter matchen.

Segern var Smedbys femte på de senaste sex matcherna.

Eliana Ibrahim med tre mål för Smedby

Det här betyder att Segeltorp Fotboll slutar på 13:e plats och Smedby på fjärde plats.