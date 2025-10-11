Smedbys Leona Özdemir bakom två mål i segern mot Lidköpings FK

Smedby vann med 4–1 mot Lidköpings FK

Smedbys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Leona Özdemir gjorde två mål för Smedby

Smedby vann mot gästande Lidköpings FK i division 1 mellersta dam. 4–1 (2–0) slutade matchen på lördagen.

– Skönt att vinna vår sista hemmamatch för säsongen även om det inte sprakar i spelet över 90 minuter. Men vi har perioder när vi är bra och visar att vi är det klart bättre laget. Det var egentligen aldrig något snack om var poängen skulle hamna. Men en match kvar att spela kan vi redan nu konstatera att vi varit riktigt starka på vår hemmaplan, kommenterade Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö.

Segern var Smedbys fjärde på de senaste fem matcherna.

Leona Özdemir gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Hanna Sävhult och Inez Werner, enda målskytt för Lidköpings FK blev Alice Schönborg.

Med en omgång kvar är Smedby på fjärde plats i tabellen medan Lidköpings FK är på 14:e plats.

Smedby möter Segeltorp Fotboll i nästa match borta söndag 19 oktober 14.00. Lidköpings FK möter samma dag Tyresö FF hemma.