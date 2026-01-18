Sorriso gjorde avgörande målet för Famalicao mot Santa Clara

Famalicao vann med 1–0 mot Santa Clara

Sorriso avgjorde för Famalicao

Famalicaos starka defensiv briljerade

Famalicao vann med 1–0 på bortaplan mot Santa Clara i Primeira Liga herr. Matchens enda mål kom i andra halvleken genom Sorriso.

Famalicao höll nu nollan för nionde gången den här säsongen.

Tondela nästa för Famalicao

Santa Clara har två oavgjorda och tre förluster och 3–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Famalicao har två vinster och tre förluster och 7–5 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Famalicao med 3–0.

Lördag 24 januari 16.30 spelar Santa Clara borta mot Moreirense. Famalicao möter Tondela hemma på Municipal 22 de Junho söndag 25 januari 19.00.

Santa Clara–Famalicao 0–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio do Sao Miguel

Mål: 0–1 (76) Sorriso (Rodrigo Pinheiro).

Varningar, Santa Clara: Welinton. Famalicao: Gil Dias.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 0-2-3

Famalicao: 2-0-3

Nästa match:

Santa Clara: Moreirense, borta, 24 januari 16.30

Famalicao: Tondela, hemma, 25 januari 19.00