Southampton fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Efter en tuff period har Southampton nu fått igång spelet. På lördagen mötte laget Charlton på The Valley i Championship och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Charlton blev 5–1 (5–1).

Ryan Manning öppnade målskyttet på passning från Tom Fellows redan i 14:e minuten och gav gästerna Southampton en tidig ledning.

0–2 kom i 16:e minuten genom Adam Armstrong.

Bara fyra minuter senare var det Caspar Jander som såg till att Southampton ökade ledningen på nytt, till 0–3.

Southampton gjorde också 0–4 två minuter senare genom Finn Azaz.

Southampton gjorde också 0–5 strax före paus återigen genom Finn Azaz.

Charlton reducerade till 1–5 på tilläggstid i första halvleken genom Lloyd Jones. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Southampton med 5–1.

För Charlton gör resultatet att laget nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Southampton är på 16:e plats. Ett fint lyft för Southampton som låg på 21:a plats så sent som den 4 november.

Den 21 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på St. Mary’s Stadium.

Nästa motstånd för Southampton är Leicester. Lagen möts tisdag 25 november 21.00 på St. Mary’s Stadium.

Charlton–Southampton 1–5 (1–5)

Championship, The Valley

Mål: 0–1 (14) Ryan Manning (Tom Fellows), 0–2 (16) Adam Armstrong, 0–3 (20) Caspar Jander, 0–4 (22) Finn Azaz, 0–5 (44) Finn Azaz, 1–5 (45) Lloyd Jones.

Varningar, Charlton: Greg Docherty, Kayne Ramsay, Tyreece Campbell, Joe Rankin-Costello.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 1-2-2

Southampton: 3-0-2

Nästa match:

Southampton: Leicester City FC, hemma, 25 november