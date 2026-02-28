Southampton fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Southampton segrade – 3–1 mot Sheffield Wednesday

Southamptons femte seger på de senaste sex matcherna

Ryan Manning avgjorde för Southampton

Sheffield Wednesday är lite av ett drömmotstånd för Southampton. På lördagen vann Southampton på nytt – den här gången borta på Hillsborough. Matchen i Championship slutade 3–1 (2–0). Det var Southamptons femte raka seger mot Sheffield Wednesday.

Segern var Southamptons femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att Sheffield Wednesday nu har tolv förluster i rad.

Sheffield Wednesday–Southampton – mål för mål

James Bree slog till redan i 17:e minuten och gav Southampton ledningen. Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Ryan Manning.

Jerry Yates fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela på pass av Jamal Lowe och reducerade åt Sheffield Wednesday. Men mer än så orkade Sheffield Wednesday inte med. I den 71:a minuten ökade Taylor Harwood-Bellis ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Southampton med 3–1.

I nästa match möter Sheffield Wednesday Derby County borta på lördag 7 mars 16.00. Southampton möter WBA onsdag 11 mars 20.45 borta.

Sheffield Wednesday–Southampton 1–3 (0–2)

Championship, Hillsborough

Mål: 0–1 (17) James Bree, 0–2 (45) Ryan Manning, 1–2 (57) Jerry Yates (Jamal Lowe), 1–3 (71) Taylor Harwood-Bellis.

Varningar, Southampton: Cameron Bragg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield Wednesday: 0-0-5

Southampton: 4-1-0

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Derby County FC, borta, 7 mars 16.00

Southampton: West Bromwich Albion FC, borta, 11 mars 20.45