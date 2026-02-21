Southampton kryssade hemma mot Charlton

Oavgjort mellan Southampton och Charlton

Sonny Carey kvitterade i 67:e minuten

Southampton nu elfte, Charlton på 17:e plats

Det blev en poäng var när Southampton och Charlton spelade oavgjort i mötet i Championship på St. Mary’s Stadium på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Det betyder att Southampton gick obesegrade från planen för sjätte matchen i följd.

Southampton–Charlton – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek men efter pausen slog Ross Stewart till assisterad av Leo Scienza och gav Southampton ledningen. I 67:e minuten slog Sonny Carey till framspelad av Greg Docherty och kvitterade för Charlton. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

För Southampton gör resultatet att laget nu ligger på elfte plats i tabellen medan Charlton är på 17:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Southampton som så sent som den 30 januari låg på 15:e plats.

Lagens första möte för säsongen vann Southampton med 5–1.

Nästa motstånd för Southampton är Queens Park Rangers. Lagen möts tisdag 24 februari 21.00 på St. Mary’s Stadium.

Southampton–Charlton 1–1 (0–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (48) Ross Stewart (Leo Scienza), 1–1 (67) Sonny Carey (Greg Docherty).

Varningar, Southampton: Taylor Harwood-Bellis, Flynn Downes. Charlton: Sonny Carey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 3-2-0

Charlton: 2-2-1

Nästa match:

Southampton: Queens Park Rangers FC, hemma, 24 februari 21.00