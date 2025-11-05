Southampton vann igen – efter fem matcher utan seger
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Southampton segrade – 2–1 mot Queens Park Rangers
- Leo Scienza avgjorde för Southampton
- Tredje raka förlusten för Queens Park Rangers
Det tog sex matcher. Men nu har Southampton till slut vunnit en match i Championship. Laget vann på bortaplan mot Queens Park Rangers, med 2–1 (0–0).
Queens Park Rangers–Southampton – mål för mål
Efter en mållös första halvlek gjorde Jay Robinson 1–0 till Southampton i den 55:e minuten.
I 69:e minuten slog Leo Scienza till och gjorde 0–2.
I 73:e minuten reducerade Rumarn Burrell för Queens Park Rangers. Men mer än så orkade Queens Park Rangers inte med. Målet var Rumarn Burrells femte i Championship.
Det här var Queens Park Rangers fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Southamptons tredje uddamålsseger.
För tabellens utseende betyder det här att Queens Park Rangers ligger på 16:e plats medan Southampton är på 19:e plats.
Den 24 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på St. Mary’s Stadium.
Lördag 8 november 16.00 möter Queens Park Rangers Sheffield United borta medan Southampton spelar hemma mot Sheffield Wednesday.
Queens Park Rangers–Southampton 1–2 (0–0)
Championship
Mål: 0–1 (55) Jay Robinson, 0–2 (69) Leo Scienza, 1–2 (73) Rumarn Burrell.
Varningar, Queens Park Rangers: Nicolas Madsen. Southampton: Flynn Downes, Nathan Wood, Caspar Jander.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Queens Park Rangers: 1-0-4
Southampton: 1-1-3
Nästa match:
Queens Park Rangers: Sheffield United, borta, 8 november
Southampton: Sheffield Wednesday, hemma, 8 november
Den här artikeln handlar om: