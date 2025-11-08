Southampton vann med 3–1 mot Sheffield Wednesday

Finn Azaz matchvinnare för Southampton

Andra raka segern för Southampton

Southampton tog ledningen mot Sheffield Wednesday på hemmaplan redan före paus. Och i andra halvlek utökades 2–1-ledningen och matchen i Championship på lördagen slutade 3–1.

Southampton–Sheffield Wednesday – mål för mål

Southampton gjorde första målet när Caspar Jander gjorde målet redan i nionde minuten.

Laget gjorde 2–0 i 17:e minuten genom Finn Azaz.

I 25:e minuten slog Harry Amass till, och reducerade åt Sheffield Wednesday. Direkt efter pausen ökade Adam Armstrong Southamptons ledning. Det blev också matchens sista mål. Målet var Adam Armstrongs femte i Championship.

För Southampton gör resultatet att man nu ligger på 17:e plats i tabellen medan Sheffield Wednesday är på 24:e och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Southampton som så sent som den 4 november låg på 21:a plats.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Hillsborough Stadium.

I nästa match möter Southampton Charlton borta på lördag 22 november 13.30. Sheffield Wednesday möter Sheffield United söndag 23 november 13.00 hemma.

Southampton–Sheffield Wednesday 3–1 (2–1)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (9) Caspar Jander, 2–0 (17) Finn Azaz, 2–1 (25) Harry Amass, 3–1 (47) Adam Armstrong.

Varningar, Southampton: Gavin Bazunu, Caspar Jander. Sheffield Wednesday: Barry Bannan, Liam Palmer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 2-0-3

Sheffield Wednesday: 0-2-3

Nästa match:

Southampton: Charlton Athletic, borta, 22 november

Sheffield Wednesday: Sheffield United, hemma, 23 november