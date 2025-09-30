Southampton vann till slut – efter sex matcher i rad utan seger

Southampton vann med 2–1 mot Sheffield United

Ross Stewart tvåmålsskytt för Southampton

Southamptons andra seger

Southampton är tillbaka i vinnarspåret igen i Championship. Detta efter seger, 2–1 (0–1), mot Sheffield United borta. Det var första segern efter sex matcher i rad utan seger.

Segermålet för Southampton stod Ross Stewart för efter 58 minuter.

Sheffield United–Southampton – mål för mål

Sheffield United tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Tyrese Campbell. Direkt efter pausen nätade Ross Stewart och kvitterade för Southampton.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ross Stewart på nytt och avgjorde matchen. Stewart fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Sheffield Uniteds femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Southamptons andra uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Southampton nu ligger på 14:e plats. Sheffield United är på 24:e och sista plats. Noteras kan att Southampton sedan den 29 september har avancerat fem placeringar i tabellen.

Den 21 januari möts lagen återigen, då på St. Mary’s Stadium.

Sheffield United tar sig an Hull i nästa match borta lördag 4 oktober 13.30. Southampton möter samma dag 16.00 Derby County borta.

Sheffield United–Southampton 1–2 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (28) Tyrese Campbell, 1–1 (51) Ross Stewart, 1–2 (58) Ross Stewart.

Varningar, Sheffield United: Sydie Peck, Tyrese Campbell, Japhet Tanganga. Southampton: Adam Armstrong, Ryan Manning, Shea Charles, Nathan Wood.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 1-0-4

Southampton: 1-3-1

Nästa match:

Sheffield United: Hull City AFC, borta, 4 oktober

Southampton: Derby County FC, borta, 4 oktober