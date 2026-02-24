Southamptons starka svit mot Queens Park Rangers fortsätter

Southampton vann med 5–0 mot Queens Park Rangers

Southamptons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kuryu Matsuki gjorde två mål för Southampton

Fem raka segrar hade Southampton mot just Queens Park Rangers i Championship inför tisdagens match. Och på tisdagen segrade Southampton på nytt – den här gången med hela 5–0 (2–0) hemma på St. Mary’s Stadium.

Det här var Southamptons åttonde nolla den här säsongen.

Segern var Southamptons fjärde på de senaste fem matcherna.

Finn Azaz bakom Southamptons avgörande

Finn Azaz öppnade målskyttet efter pass från Ryan Manning redan i nionde minuten och gav Southampton en tidig ledning. Kuryu Matsuki stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken efter förarbete av Leo Scienza.

Direkt efter pausen ökade Kuryu Matsuki Southamptons ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Leo Scienza träff på pass av Finn Azaz och ökade ledningen för Southampton. James Bree gjorde också 5–0 i 70:e minuten.

Southamptons nya tabellposition är sjunde plats medan Queens Park Rangers är på 13:e plats. Noteras kan att Southampton sedan den 30 januari har avancerat åtta placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Southampton med 2–1.

Nästa motstånd för Southampton är Sheffield Wednesday. Queens Park Rangers tar sig an Sheffield United hemma. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 16.00.

Southampton–Queens Park Rangers 5–0 (2–0)

Championship, St. Mary’s Stadium

Mål: 1–0 (9) Finn Azaz (Ryan Manning), 2–0 (45) Kuryu Matsuki (Leo Scienza), 3–0 (50) Kuryu Matsuki, 4–0 (59) Leo Scienza (Finn Azaz), 5–0 (70) James Bree.

Varningar, Southampton: Caspar Jander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Southampton: 4-1-0

Queens Park Rangers: 2-1-2

Nästa match:

Southampton: Sheffield Wednesday, borta, 28 februari 16.00

Queens Park Rangers: Sheffield United, hemma, 28 februari 16.00