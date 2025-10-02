Sparta Prag vann klart mot Shamrock Rovers

Seger för Sparta Prag med 4–1 mot Shamrock Rovers

Martin Suchomel matchvinnare för Sparta Prag

Daniel Mandroiu ende målskytt för Shamrock Rovers

Redan i första halvlek tog Sparta Prag greppet om hemmamatchen mot Shamrock Rovers på torsdagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Conference League herr slutade 4–1.

Rijeka nästa för Sparta Prag

Sparta Prag tog ledningen i 33:e minuten genom Lukas Sadilek.

Laget gjorde också 2–0 i slutminuterna av första halvlek genom Martin Suchomel. Direkt efter pausen ökade Asger Sorensen Sparta Prags ledning.

Med åtta minuter kvar att spela reducerade Shamrock Rovers genom Daniel Mandroiu. Mer än så blev det dock inte för Shamrock Rovers.

4–1-målet kom på övertid, när Lukas Haraslin slog till och gjorde mål framspelad av Jan Kuchta.

Sparta Prag vann senast lagen möttes med 4–2.

Torsdag 23 oktober möter Sparta Prag Rijeka borta 18.45 och Shamrock Rovers möter Celje hemma 21.00.

Sparta Prag–Shamrock Rovers 4–1 (2–0)

Conference League herr

Mål: 1–0 (33) Lukas Sadilek, 2–0 (44) Martin Suchomel, 3–0 (50) Asger Sorensen, 3–1 (82) Daniel Mandroiu, 4–1 (90) Lukas Haraslin (Jan Kuchta).

Varningar, Sparta Prag: Albion Rrahmani, Sivert Mannsverk, Adam Sevinsky. Shamrock Rovers: Graham Burke, Rory Gaffney, Dan Cleary, Daniel Grant.

Nästa match:

Sparta Prag: HNK Rijeka, borta, 23 oktober

Shamrock Rovers: NK Celje, hemma, 23 oktober