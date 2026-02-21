Sporting Lissabon avgjorde i andra halvlek mot Moreirense

Sporting Lissabon-seger med 3–0 mot Moreirense

Sporting Lissabons femte seger på de senaste sex matcherna

Trincao avgjorde för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon vann bortamatchen i Primeira Liga herr mot Moreirense på lördagen. Matchen slutade 0–3 (0–0) efter att Sporting Lissabon avgjort matchen i andra halvlek.

Det här var Sporting Lissabons tolfte nolla den här säsongen.

Resultatet innebär 19:e matchen i rad utan förlust för Sporting Lissabon.

Estoril nästa för Sporting Lissabon

Första halvlek blev mållös men efter pausen slog Trincao till och gav Sporting Lissabon ledningen. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Geny Catamo och ökade ledningen för Sporting Lissabon. Luis Suarez gjorde också 0–3 i 75:e minuten.

Moreirense stannar därmed på sjätte plats och Sporting Lissabon på andra plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Sporting Lissabon med 3–0.

I nästa omgång har Moreirense Casa Pia borta på Estadio Municipal de Rio Maior, söndag 1 mars 19.00. Sporting Lissabon spelar hemma mot Estoril fredag 27 februari 21.45.

Moreirense–Sporting Lissabon 0–3 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas

Mål: 0–1 (52) Trincao, 0–2 (56) Geny Catamo, 0–3 (75) Luis Suarez.

Varningar, Moreirense: Rodri. Sporting Lissabon: Ousmane Diomande.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Moreirense: 2-0-3

Sporting Lissabon: 4-1-0

Nästa match:

Moreirense: Casa Pia, borta, 1 mars 19.00

Sporting Lissabon: Estoril Praia, hemma, 27 februari 21.45