Sporting Lissabon besegrade Arouca med knapp marginal

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Sporting Lissabon, som vann borta mot Arouca med 2–1 (1–0) i Primeira Liga herr på lördagen. Luis Suarez blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på stopptid.

Sporting Lissabon tog ledningen i 35:e minuten genom Luis Suarez.

Direkt efter pausen gjorde Ivan Barbero mål och kvitterade för Arouca. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Luis Suarez på nytt slog till och gjorde 1–2 för Sporting Lissabon på passning från Geny Catamo. På tilläggstid blev Sporting Lissabons Matheus utvisad. Arouca åkte på en utvisning på stopptid när Matias Rocha fick lämna planen.

När lagen möttes senast vann Sporting Lissabon med 6–0.

Arouca–Sporting Lissabon 1–2 (0–1)

Primeira Liga herr, Municipal de Arouca

Mål: 0–1 (35) Luis Suarez, 1–1 (48) Ivan Barbero, 1–2 (90) Luis Suarez (Geny Catamo).

Varningar, Arouca: Ignacio De Arruabarrena, Nais Djouahra, Javi Sanchez.

Utvisningar, Arouca: Matias Rocha.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-2-2

Sporting Lissabon: 4-1-0

Nästa match:

Arouca: Rio Ave, borta, 31 januari 19.00

Sporting Lissabon: CD Nacional Funchal, hemma, 1 februari 19.00