Sporting Lissabon besegrade Estoril – är ny serieledare

Primeira Liga herr har en ny serieledare: Sporting Lissabon. Laget mötte Estoril borta, på lördagen och vann med 1–0 (1–0). Sporting Lissabon ligger på samma poäng som Porto i tabellen. Porto har dock en match mindre spelad. Estoril ligger på 13:e plats.

Segermålet för Sporting Lissabon stod Luis Suarez för efter tolv minuter.

Segern var Sporting Lissabons sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Braga nästa för Sporting Lissabon

Det här var Estorils tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sporting Lissabons andra uddamålsseger.

Estoril var åtta i tabellen för 14 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars.

Nästa motstånd för Estoril är Casa Pia. Lagen möts fredag 3 oktober 21.15. Sporting Lissabon tar sig an Braga hemma söndag 5 oktober 20.15.

Estoril–Sporting Lissabon 0–1 (0–1)

Primeira Liga herr

Mål: 0–1 (12) Luis Suarez.

Varningar, Estoril: Pedro Carvalho, Yanis Begraoui, Alejandro Marques, Patrick de Paula. Sporting Lissabon: Geny Catamo, Morten Hjulmand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estoril: 1-1-3

Sporting Lissabon: 4-0-1

Nästa match:

Estoril: Casa Pia, borta, 3 oktober

Sporting Lissabon: SC Braga, hemma, 5 oktober