Sporting Lissabon besegrades på hemmaplan av Porto

Porto vann med 2–1 mot Sporting Lissabon

William Gomes avgjorde för Porto

Fjärde raka segern för Porto

Sporting Lissabon förlorade mot Porto i Primeira Liga herr på Estádio José Alvalade. 1–2 (0–0) slutade matchen på lördagen.

Nacional nästa för Porto

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 61:a minuten innan Luuk De Jong gav Porto ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick William Gomes träff och ökade ledningen för Porto.

Sporting Lissabon reducerade till 1–2 i 74:e minuten.

Det här betyder att Sporting Lissabon nu ligger på tredje plats i tabellen, och Porto är på första plats.

Lagen möts på nytt den 8 februari.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Famalicao. Lagen möts lördag 13 september 20.00 på Estádio Municipal 22 de Junho.

Sporting Lissabon–Porto 1–2 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 0–1 (61) Luuk De Jong, 0–2 (64) William Gomes, 1–2 (74) Självmål.

Varningar, Sporting Lissabon: Zeno Debast, Georgios Vagiannidis, Goncalo Inacio. Porto: Samuel Aghehowa, Borja Sainz, Jan Bednarek, Luuk De Jong, Pablo Rosario.

Nästa match:

Sporting Lissabon: FC Famalicao, borta, 13 september