Sporting Lissabon i serieledning i Primeira Liga herr efter 2–1 mot Santa Clara

Sporting Lissabon vann med 2–1 mot Santa Clara

Sporting Lissabons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Morten Hjulmand avgjorde för Sporting Lissabon

Det blev 2–1 (1–1) för Sporting Lissabon borta mot Santa Clara i lördagens match. Därmed är laget ny serieledare i Primeira Liga herr, på samma poäng som tvåan Porto. Porto har dock en match mindre spelad. För Santa Clara betyder resultatet att man är på tolfte plats i tabellen.

Morten Hjulmand stod för Sporting Lissabons avgörande mål på övertid.

Segern var Sporting Lissabons sjätte på de senaste sju matcherna, och sjätte bortasegern i rad.

Estrela nästa för Sporting Lissabon

Vinicius Lopes gjorde 1–0 till Santa Clara efter bara fem minuter.

Sporting Lissabon kvitterade till 1–1 i 32:a minuten när Pedro Goncalves slog till. Det matchavgörande målet kom på övertid när Morten Hjulmand slog till och gjorde 1–2 för Sporting Lissabon på pass av Geovany Quenda. Därmed hade laget vänt matchen.

På tilläggstid fick Sporting Lissabon Maxi Araujo utvisad.

Santa Clara åkte på en utvisning på tilläggstid när Firmino Adriano fick lämna planen.

Det här var Santa Claras femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sporting Lissabons tredje uddamålsseger.

Santa Clara har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 november låg laget på åttonde plats.

Den 3 april tar lagen sig an varandra igen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Santa Clara Rio Ave 16.30. Sporting Lissabon tar sig an Estrela hemma 19.00.

Santa Clara–Sporting Lissabon 1–2 (1–1)

Primeira Liga herr, Estádio de São Miguel

Mål: 1–0 (5) Vinicius Lopes, 1–1 (32) Pedro Goncalves, 1–2 (90) Morten Hjulmand (Geovany Quenda).

Varningar, Santa Clara: Serginho, Sidney Lima, Frederico Venancio, Firmino Adriano, Wendel.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 1-0-4

Sporting Lissabon: 4-1-0

Nästa match:

Santa Clara: Rio Ave, borta, 30 november

Sporting Lissabon: Estrela Amadora, hemma, 30 november