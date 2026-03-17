Sporting Lissabon tog hem dubbelmötet – klara för kvartsfinal

Seger för Sporting Lissabon med 5–3 totalt

Goncalo Inacio avgjorde för Sporting Lissabon

Sporting Lissabons starka defensiv briljerade

Sporting Lissabon har vunnit Champions League Åttondelsfinal mot Bodö/Glimt. Det står klart efter andra matchen, på hemmaplan. Matchen slutade 3–0 till Sporting Lissabon, vilket betyder att Sporting Lissabon står som segrare med totala resultatet 5–3.

Sporting Lissabon–Bodö/Glimt – mål för mål

Goncalo Inacio gav Sporting Lissabon ledningen i 34:e minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Pedro Goncalves träff och ökade ledningen för Sporting Lissabon. Luis Suarez ökade Sporting Lissabons ledning på straff i 79:e minuten. 4–0-målet kom i slutminuterna, i 92:a minuten när Maximiliano Araujo slog till och gjorde mål. Till slut kom också 5–0 genom Rafael Nel i 120:e minuten.

Sporting Lissabon–Bodö/Glimt 5–0 (2–0), 5–3 totalt

Champions League Åttondelsfinal, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (34) Goncalo Inacio, 2–0 (61) Pedro Goncalves, 3–0 (79) Luis Suarez, 4–0 (92) Maximiliano Araujo, 5–0 (120) Rafael Nel.

Varningar, Sporting Lissabon: Nuno Santos, Morten Hjulmand, Ivan Fresneda. Bodö/Glimt: Ulrik Saltnes, Kasper Waarts Hoegh, Ole Blomberg, Daniel Bassi.