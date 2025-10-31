Sporting Lissabon upp i topp efter trepoängare mot Alverca

Sporting Lissabon vann med 2–0 mot Alverca

Sporting Lissabons femte seger på de senaste sex matcherna

Fotis Ioannidis avgjorde för Sporting Lissabon

Tack vare 2–0 (0–0) hemma mot Alverca är Sporting Lissabon ny serieledare i Primeira Liga herr. Laget ligger på samma poäng som tvåan Porto men toppar tabellen. Porto har dock en match mindre spelad. Efter fredagens match på Estádio José Alvalade ligger Alverca på tolfte plats.

Segern var Sporting Lissabons femte på de senaste sex matcherna.

Sporting Lissabon–Alverca – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 68:e minuten innan Fotis Ioannidis framspelad av Francisco Trincao gav Sporting Lissabon ledningen.

I 74:e minuten ökade Pedro Goncalves ledningen på pass av Morten Hjulmand. 2–0-målet blev matchens sista.

Så sent som den 4 oktober låg Alverca på åttonde plats i tabellen.

Den 22 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Santa Clara. Lagen möts lördag 8 november 21.30 på Estádio de São Miguel.

Sporting Lissabon–Alverca 2–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (68) Fotis Ioannidis (Francisco Trincao), 2–0 (74) Pedro Goncalves (Morten Hjulmand).

Varningar, Sporting Lissabon: Georgios Vagiannidis. Alverca: Amorim.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

Alverca: 2-0-3

Nästa match:

Sporting Lissabon: Santa Clara, borta, 8 november