Slutspelsplatsen säkrad för Sporting Lissabon efter seger mot Atlethic Bilbao

Seger för Sporting Lissabon med 3–2 mot Atlethic Bilbao

Alisson Santos matchvinnare för Sporting Lissabon

Andra raka segern för Sporting Lissabon

Tack vare segern på bortaplan mot Atlethic Bilbao, 3–2 (1–2), har Sporting Lissabon säkrat slutspelsplatsen i Champions League i kväll.

Alisson Santos slog till på stopptid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Atlethic Bilbao–Sporting Lissabon – mål för mål

Oihan Sancet gjorde 1–0 till Atlethic Bilbao efter bara tre minuter. Sporting Lissabon kvitterade till 1–1 i tolfte minuten genom Ousmane Diomande. Atlethic Bilbao tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel genom Gorka Guruzeta.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Trincao och kvitterade för Sporting Lissabon. Det matchavgörande målet kom på övertid när Alisson Santos slog till och gjorde 2–3 för Sporting Lissabon. Santos fullbordade därmed Sporting Lissabons vändning.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Atlethic Bilbao slutar på 29:e plats och Sporting Lissabon på sjunde plats. Sporting Lissabon är klart för slutspel. Ett fint lyft i tabellen för Sporting Lissabon som så sent som den 19 januari låg på 14:e plats.

Atlethic Bilbao–Sporting Lissabon 2–3 (2–1)

Champions League, San Mames

Mål: 1–0 (3) Oihan Sancet, 1–1 (12) Ousmane Diomande, 2–1 (29) Gorka Guruzeta, 2–2 (62) Trincao, 2–3 (90) Alisson Santos.

Varningar, Atlethic Bilbao: Mikel Vesga, Gorka Guruzeta, Aitor Paredes, Unai Gomez. Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Maximiliano Araujo, Eduardo Quaresma, Matheus, Joao Simoes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atlethic Bilbao: 1-2-2

Sporting Lissabon: 3-1-1