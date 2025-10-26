Sporting Lissabon vann med 3–0 mot Tondela

Andra raka förlusten för Tondela

Sporting Lissabon höll nollan

Tre raka mål av Sporting Lissabon

Sporting Lissabon tog ledningen mot Tondela på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Primeira Liga herr på söndagen slutade 3–0.

Segern var Sporting Lissabons fjärde på de senaste fem matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Luis Suarez gjorde avgörande målet

Gästerna Sporting Lissabon fick en bra start på matchen när Luis Suarez nätade framspelad av Pedro Goncalves redan i 18:e minuten. Pedro Goncalves fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Sporting Lissabon.

I 90:e minuten gjorde Geovany Quenda också 0–3.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 15 mars.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Alverca. Lagen möts fredag 31 oktober 21.15 på Estádio José Alvalade.

Tondela–Sporting Lissabon 0–3 (0–1)

Primeira Liga herr, Estádio João Cardoso

Mål: 0–1 (18) Luis Suarez (Pedro Goncalves), 0–2 (59) Pedro Goncalves, 0–3 (90) Geovany Quenda.

Varningar, Tondela: Cicero, Ivan Cavaleiro, Pedro Maranhao. Sporting Lissabon: Ivan Fresneda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tondela: 1-1-3

Sporting Lissabon: 4-1-0

Nästa match:

Sporting Lissabon: Alverca, hemma, 31 oktober