Sporting Lissabon vann mot Moreirense efter stark andra halvlek

Sporting Lissabon vann med 3–0 mot Moreirense

Sporting Lissabons femte seger på de senaste sex matcherna

Luis Suarez avgjorde för Sporting Lissabon

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Sporting Lissabon matchen i Primeira Liga herr mot Moreirense och vann med 3–0.

Segern var Sporting Lissabons femte på de senaste sex matcherna.

Sporting Lissabon–Moreirense – mål för mål

Det dröjde till den 76:e minuten innan Luis Suarez gav Sporting Lissabon ledningen.

2–0-målet kom på stopptid, när Pedro Goncalves slog till och gjorde mål på straff.

I 90:e minuten gjorde Fotis Ioannidis också 3–0.

För Sporting Lissabon gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Moreirense är på femte plats.

Den 22 februari möts lagen återigen.

I nästa match, lördag 27 september, har Sporting Lissabon Estoril borta 21.30, medan Moreirense spelar hemma mot Casa Pia 16.30.

Sporting Lissabon–Moreirense 3–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (76) Luis Suarez, 2–0 (90) Pedro Goncalves, 3–0 (90) Fotis Ioannidis.

Varningar, Sporting Lissabon: Ricardo Mangas. Moreirense: Marcelo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-0-1

Moreirense: 3-0-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: Estoril Praia, borta, 27 september

Moreirense: Casa Pia, hemma, 27 september