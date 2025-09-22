Sporting Lissabon vann mot Moreirense efter stark andra halvlek
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Sporting Lissabon vann med 3–0 mot Moreirense
- Sporting Lissabons femte seger på de senaste sex matcherna
- Luis Suarez avgjorde för Sporting Lissabon
Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Sporting Lissabon matchen i Primeira Liga herr mot Moreirense och vann med 3–0.
Segern var Sporting Lissabons femte på de senaste sex matcherna.
Sporting Lissabon–Moreirense – mål för mål
Det dröjde till den 76:e minuten innan Luis Suarez gav Sporting Lissabon ledningen.
2–0-målet kom på stopptid, när Pedro Goncalves slog till och gjorde mål på straff.
I 90:e minuten gjorde Fotis Ioannidis också 3–0.
För Sporting Lissabon gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Moreirense är på femte plats.
Den 22 februari möts lagen återigen.
I nästa match, lördag 27 september, har Sporting Lissabon Estoril borta 21.30, medan Moreirense spelar hemma mot Casa Pia 16.30.
Sporting Lissabon–Moreirense 3–0 (0–0)
Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade
Mål: 1–0 (76) Luis Suarez, 2–0 (90) Pedro Goncalves, 3–0 (90) Fotis Ioannidis.
Varningar, Sporting Lissabon: Ricardo Mangas. Moreirense: Marcelo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sporting Lissabon: 4-0-1
Moreirense: 3-0-2
Nästa match:
Sporting Lissabon: Estoril Praia, borta, 27 september
Moreirense: Casa Pia, hemma, 27 september
Den här artikeln handlar om: