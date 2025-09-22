Prenumerera

Sporting Lissabon vann mot Moreirense efter stark andra halvlek

  • Sporting Lissabon vann med 3–0 mot Moreirense

  • Sporting Lissabons femte seger på de senaste sex matcherna

  • Luis Suarez avgjorde för Sporting Lissabon

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Sporting Lissabon matchen i Primeira Liga herr mot Moreirense och vann med 3–0.

Segern var Sporting Lissabons femte på de senaste sex matcherna.

Sporting Lissabon–Moreirense – mål för mål

Det dröjde till den 76:e minuten innan Luis Suarez gav Sporting Lissabon ledningen.

2–0-målet kom på stopptid, när Pedro Goncalves slog till och gjorde mål på straff.

I 90:e minuten gjorde Fotis Ioannidis också 3–0.

För Sporting Lissabon gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Moreirense är på femte plats.

Den 22 februari möts lagen återigen.

I nästa match, lördag 27 september, har Sporting Lissabon Estoril borta 21.30, medan Moreirense spelar hemma mot Casa Pia 16.30.

Sporting Lissabon–Moreirense 3–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (76) Luis Suarez, 2–0 (90) Pedro Goncalves, 3–0 (90) Fotis Ioannidis.

Varningar, Sporting Lissabon: Ricardo Mangas. Moreirense: Marcelo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-0-1

Moreirense: 3-0-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: Estoril Praia, borta, 27 september

Moreirense: Casa Pia, hemma, 27 september

