Sporting Lissabon vann mot PSG efter stark andra halvlek

Sporting Lissabon segrade – 2–1 mot PSG

Sporting Lissabon avgjorde i 90:e minuten.

Luis Suarez gjorde två mål för Sporting Lissabon

Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Sporting Lissabon matchen i Champions League mot PSG och vann med 2–1.

Segermålet för Sporting Lissabon stod Luis Suarez för på stopptid.

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Sporting Lissabon.

Sporting Lissabon–PSG – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 74:e minuten innan Luis Suarez gav Sporting Lissabon ledningen. Khvicha Kvaratskhelia kvitterade för PSG i 79:e minuten. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Luis Suarez på nytt slog till och gjorde 2–1 för Sporting Lissabon.

Det här betyder att Sporting Lissabon nu ligger på sjätte plats i tabellen och PSG är på femte plats. Så sent som den 19 januari låg Sporting Lissabon på 14:e plats i tabellen.

På onsdag 28 januari 21.00 spelar Sporting Lissabon borta mot Atlethic Bilbao och PSG hemma mot Newcastle.

Sporting Lissabon–PSG 2–1 (0–0)

Champions League, Estadio Jose Alvalade

Mål: 1–0 (74) Luis Suarez, 1–1 (79) Khvicha Kvaratskhelia, 2–1 (90) Luis Suarez.

Varningar, Sporting Lissabon: Luis Suarez, Ricardo Mangas. PSG: Khvicha Kvaratskhelia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 3-1-1

PSG: 2-1-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: Athletic Bilbao, borta, 28 januari 21.00

PSG: Newcastle Utd, hemma, 28 januari 21.00