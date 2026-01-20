Sporting Lissabon vann mot PSG efter stark andra halvlek
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Sporting Lissabon segrade – 2–1 mot PSG
- Sporting Lissabon avgjorde i 90:e minuten.
- Luis Suarez gjorde två mål för Sporting Lissabon
Första halvlek slutade mållös. Men efter pausen dominerade Sporting Lissabon matchen i Champions League mot PSG och vann med 2–1.
Segermålet för Sporting Lissabon stod Luis Suarez för på stopptid.
Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Sporting Lissabon.
Sporting Lissabon–PSG – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 74:e minuten innan Luis Suarez gav Sporting Lissabon ledningen. Khvicha Kvaratskhelia kvitterade för PSG i 79:e minuten. Det matchavgörande målet kom på stopptid när Luis Suarez på nytt slog till och gjorde 2–1 för Sporting Lissabon.
Det här betyder att Sporting Lissabon nu ligger på sjätte plats i tabellen och PSG är på femte plats. Så sent som den 19 januari låg Sporting Lissabon på 14:e plats i tabellen.
På onsdag 28 januari 21.00 spelar Sporting Lissabon borta mot Atlethic Bilbao och PSG hemma mot Newcastle.
Sporting Lissabon–PSG 2–1 (0–0)
Champions League, Estadio Jose Alvalade
Mål: 1–0 (74) Luis Suarez, 1–1 (79) Khvicha Kvaratskhelia, 2–1 (90) Luis Suarez.
Varningar, Sporting Lissabon: Luis Suarez, Ricardo Mangas. PSG: Khvicha Kvaratskhelia.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sporting Lissabon: 3-1-1
PSG: 2-1-2
Nästa match:
Sporting Lissabon: Athletic Bilbao, borta, 28 januari 21.00
PSG: Newcastle Utd, hemma, 28 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: