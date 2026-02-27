Sporting Lissabons fina svit mot Estoril fortsätter

Sporting Lissabon vann med 3–0 mot Estoril

Sporting Lissabons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Luis Suarez gjorde två mål för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon fortsätter att vinna mot Estoril i Primeira Liga herr. På fredagen segrade Sporting Lissabon på nytt – den här gången med 3–0 (2–0) hemma på Estadio Jose Alvalade. Det var Sporting Lissabons tionde raka seger mot Estoril.

Det här var 13:e gången den här säsongen som Sporting Lissabon höll nollan.

Resultatet betyder också att Sporting Lissabon har hållit nollan i tre matcher i rad.

Luis Suarez öppnade målskyttet redan i sjätte minuten och gav Sporting Lissabon ledningen. 2–0 kom i 16:e minuten på nytt genom Luis Suarez på pass av Morten Hjulmand.

Daniel Braganca gjorde också 3–0 i 90:e minuten.

Resultatet innebär att Sporting Lissabon ligger kvar på andra plats och Estoril på sjunde plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Sporting Lissabon med 1–0.

I nästa match, lördag 7 mars möter Sporting Lissabon Braga borta på Estadio Municipal de Braga 19.00 medan Estoril spelar hemma mot Casa Pia 21.30.

Sporting Lissabon–Estoril 3–0 (2–0)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Alvalade

Mål: 1–0 (6) Luis Suarez, 2–0 (16) Luis Suarez (Morten Hjulmand), 3–0 (90) Daniel Braganca.

Varningar, Sporting Lissabon: Ivan Fresneda, Maximiliano Araujo. Estoril: Joao Carvalho, Ricard Sanchez, Antef Tsoungui.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

Estoril: 2-1-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: SC Braga, borta, 7 mars 19.00

Estoril: Casa Pia, hemma, 7 mars 21.30