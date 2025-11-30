Sporting Lissabons fina svit mot Estrela fortsätter

Sporting Lissabon segrade – 4–0 mot Estrela

Sporting Lissabons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Sporting Lissabons Luis Suarez tvåmålsskytt

Sporting Lissabon har haft det lätt mot Estrela i Primeira Liga herr. Och på söndagen vann Sporting Lissabon på nytt – den här gången med 4–0 (3–0) hemma på Estádio José Alvalade. Det var Sporting Lissabons femte raka seger mot Estrela.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Sporting Lissabon höll nollan.

I och med detta har Sporting Lissabon fyra raka segrar i Primeira Liga herr.

Quaresma matchvinnare för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon gjorde första målet när Quaresma slog till med assist av Francisco Trincao redan i sjunde minuten.

Luis Suarez fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 2–0 i elfte minuten.

I 25:e minuten gjorde Sporting Lissabon 3–0 när Ivan Fresneda fick träff efter förarbete från Geny Catamo.

Sporting Lissabon gjorde också 4–0 genom Luis Suarez i 54:e minuten.

Sporting Lissabon har en stark form med fyra segrar och en oavgjord och 12–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estrela har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–12 i målskillnad.

Den 11 april möts lagen återigen.

I nästa match möter Sporting Lissabon Benfica borta på fredag 5 december 21.15. Estrela möter Arouca söndag 7 december 19.00 hemma.

Sporting Lissabon–Estrela 4–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estádio José Alvalade

Mål: 1–0 (7) Quaresma (Francisco Trincao), 2–0 (11) Luis Suarez, 3–0 (25) Ivan Fresneda (Geny Catamo), 4–0 (54) Luis Suarez.

Varningar, Sporting Lissabon: Maxi Araujo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

Estrela: 1-1-3

Nästa match:

Sporting Lissabon: SL Benfica, borta, 5 december

Estrela: Arouca, hemma, 7 december