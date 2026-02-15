Sporting Lissabons starka svit mot Famalicao fortsätter

Sporting Lissabon-seger med 1–0 mot Famalicao

Sporting Lissabons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Daniel Braganca matchvinnare för Sporting Lissabon

Famalicao är ett favoritmotstånd för Sporting Lissabon och på söndagen tog Sporting Lissabon ännu en seger hemma mot just Famalicao. Matchen i Primeira Liga herr slutade 1–0 (0–0). Det var Sporting Lissabons nionde raka seger mot just Famalicao.

Segermålet för Sporting Lissabon stod Daniel Braganca för efter 83 minuter.

Det här var elfte gången den här säsongen som Sporting Lissabons målvakter höll nollan.

Det innebär 18:e matchen i rad utan förlust för Sporting Lissabon.

Moreirense nästa för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon stannar därmed på andra plats och Famalicao på sjätte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Sporting Lissabon med 2–1.

I nästa omgång har Sporting Lissabon Moreirense borta på Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas, lördag 21 februari 19.00. Famalicao spelar hemma mot Casa Pia måndag 23 februari 21.15.

Sporting Lissabon–Famalicao 1–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Alvalade

Mål: 1–0 (83) Daniel Braganca.

Varningar, Sporting Lissabon: Pedro Goncalves, Georgios Vagiannidis, Maximiliano Araujo. Famalicao: Pedro Santos, Gonzalo Pastor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

Famalicao: 3-0-2

Nästa match:

Sporting Lissabon: Moreirense, borta, 21 februari 19.00

Famalicao: Casa Pia, hemma, 23 februari 21.15