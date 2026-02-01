Sporting Lissabons starka svit mot Nacional fortsätter

Sporting Lissabon-seger med 2–1 mot Nacional

Sporting Lissabons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Luis Suarez avgjorde för Sporting Lissabon

Sporting Lissabon fortsätter att ha det lätt mot Nacional i Primeira Liga herr. På söndagen vann Sporting Lissabon på nytt – den här gången med 2–1 (0–0) hemma på Estadio Jose Alvalade. Det var Sporting Lissabons sjätte raka seger mot Nacional.

Luis Suarez slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Segern var Sporting Lissabons sjätte på de senaste sju matcherna, och sjätte hemmasegern i rad.

Sporting Lissabon–Nacional – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Pedro Goncalves gav Sporting Lissabon ledningen. Alan Nunez kvitterade för Nacional med knappa kvarten kvar. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Luis Suarez slog till och gjorde 2–1 för Sporting Lissabon efter förarbete från Alisson Santos.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sporting Lissabon med 4–1.

Nästa motstånd för Sporting Lissabon är Porto. Lagen möts måndag 9 februari 21.45 på Estadio do Dragao. Nacional tar sig an Casa Pia hemma söndag 8 februari 16.30.

Sporting Lissabon–Nacional 2–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Alvalade

Mål: 1–0 (72) Pedro Goncalves, 1–1 (76) Alan Nunez, 2–1 (90) Luis Suarez (Alisson Santos).

Varningar, Nacional: Ze Vitor, Leonardo Santos, Alan Nunez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sporting Lissabon: 4-1-0

Nacional: 1-1-3

Nästa match:

Sporting Lissabon: FC Porto, borta, 9 februari 21.45

Nacional: Casa Pia, hemma, 8 februari 16.30