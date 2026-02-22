St Pauli avgjorde mot Werder Bremen efter paus

St Pauli vann med 2–1 mot Werder Bremen

Joel Chima Fujita avgjorde för St Pauli

Tredje raka förlusten för Werder Bremen

Första halvlek blev mållös, men i andra halvlek var det hemmalaget St Pauli som avgjorde matchen mot Werder Bremen. Söndagens match i Bundesliga slutade 2–1.

Segermålet för St Pauli stod Joel Chima Fujita för efter 71 minuter.

St Pauli–Werder Bremen – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Hauke Wahl 1–0 till St Pauli i den 56:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Jovan Milosevic träff och kvitterade för Werder Bremen. I 71:a minuten avgjorde Joel Chima Fujita matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Werder Bremen med 1–0.

I nästa match möter St Pauli Hoffenheim borta och Werder Bremen möter Heidenheim hemma. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 15.30.

St Pauli–Werder Bremen 2–1 (0–0)

Bundesliga, Millerntor Stadion

Mål: 1–0 (56) Hauke Wahl, 1–1 (62) Jovan Milosevic, 2–1 (71) Joel Chima Fujita.

Varningar, St Pauli: Manolis Saliakas, Martijn Kaars. Werder Bremen: Marco Friedl, Niklas Stark, Senne Lynen, Isaac Schmidt, Jovan Milosevic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 2-1-2

Werder Bremen: 0-1-4

Nästa match:

St Pauli: TSG Hoffenheim, borta, 28 februari 15.30

Werder Bremen: FC Heidenheim, hemma, 28 februari 15.30