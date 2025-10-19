St Pauli besegrades på hemmaplan av Hoffenheim

Hoffenheim vann med 3–0 mot St Pauli

Bazoumana Toure matchvinnare för Hoffenheim

Fjärde förlusten i följd för St Pauli

St Pauli förlorade hemmamatchen mot Hoffenheim i Bundesliga på söndagen. 0–3 (0–0) slutade matchen.

I och med detta har St Pauli fyra förluster i rad.

Heidenheim nästa för Hoffenheim

Efter en mållös första halvlek gjorde Bazoumana Toure 1–0 till Hoffenheim i den 54:e minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Andrej Kramaric och ökade ledningen för Hoffenheim.

Grischa Promel också 0–3 i 79:e minuten.

St Pauli har en vinst och fyra förluster och 3–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hoffenheim har två vinster, en oavgjord och två förluster och 9–8 i målskillnad.

För St Pauli gör resultatet att laget nu ligger på 14:e plats i tabellen medan Hoffenheim är på åttonde plats. Ett fint lyft för Hoffenheim som låg på 14:e plats så sent som den 18 oktober.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 februari på PreZero Arena.

Nästa motstånd för St Pauli är Eintracht Frankfurt. Lagen möts lördag 25 oktober 15.30 på Deutsche Bank Park.

St Pauli–Hoffenheim 0–3 (0–0)

Bundesliga, Millerntor-Stadion

Mål: 0–1 (54) Bazoumana Toure, 0–2 (59) Andrej Kramaric, 0–3 (79) Grischa Promel.

Varningar, St Pauli: Adam Dzwigala. Hoffenheim: Robin Hranac, Wouter Burger, Albian Hajdari.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 1-0-4

Hoffenheim: 2-1-2

Nästa match:

St Pauli: Eintracht Frankfurt, borta, 25 oktober