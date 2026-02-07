St Pauli vann igen – efter sex matcher utan seger

Seger för St Pauli med 2–1 mot VfB Stuttgart

Danel Sinani avgjorde för St Pauli

Jamie Leweling ende målskytt för VfB Stuttgart

Det tog sju matcher. Men nu har St Pauli till slut vunnit en match i Bundesliga. Laget vann på hemmaplan mot VfB Stuttgart, med 2–1 (1–0).

VfB Stuttgart hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

St Pauli–VfB Stuttgart – mål för mål

Manolis Saliakas gjorde 1–0 till St Pauli i 35:e minuten.

I 55:e minuten slog Danel Sinani till på straff och gjorde 2–0. Reduceringen till 2–1 kom på stopptid när Jamie Leweling slog till och gjorde mål för VfB Stuttgart. Mer än så blev det dock inte för VfB Stuttgart.

När lagen möttes senast vann VfB Stuttgart med 2–0.

St Pauli tar sig an Bayer Leverkusen i nästa match borta lördag 14 februari 15.30. VfB Stuttgart möter samma dag 18.30 Köln hemma.

St Pauli–VfB Stuttgart 2–1 (1–0)

Bundesliga, Millerntor Stadion

Mål: 1–0 (35) Manolis Saliakas, 2–0 (55) Danel Sinani, 2–1 (90) Jamie Leweling.

Varningar, VfB Stuttgart: Deniz Undav, Ermedin Demirovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 1-2-2

VfB Stuttgart: 3-1-1

Nästa match:

St Pauli: Bayer Leverkusen, borta, 14 februari 15.30

VfB Stuttgart: FC Köln, hemma, 14 februari 18.30