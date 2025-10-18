Stanley Mills matchhjälte för Oxford United mot Derby County
- Seger för Oxford United med 1–0 mot Derby County
- Stanley Mills avgjorde för Oxford United
- Oxford United höll nollan
Oxford United vann med 1–0 (1–0) hemma mot Derby County i Championship. Matchens enda mål stod Stanley Mills för i första halvleken.
Oxford United–Derby County – mål för mål
Oxford United har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Derby County har tre oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad. Förlusten var Derby Countys andra uddamålsförlust.
Lagen möts igen 18 april på Pride Park Stadium.
I nästa match möter Oxford United Wrexham borta på onsdag 22 oktober 20.45. Derby County möter Norwich City tisdag 21 oktober 20.45 hemma.
Oxford United–Derby County 1–0 (1–0)
Championship, Kassam Stadium
Mål: 1–0 (24) Stanley Mills (Brian De Keersmaecker).
Varningar, Oxford United: Ciaron Brown, Will Vaulks, Cameron Brannagan, Jack Currie. Derby County: Matt Clarke.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Oxford United: 2-1-2
Derby County: 0-3-2
Nästa match:
Oxford United: Wrexham AFC, borta, 22 oktober
Derby County: Norwich City FC, hemma, 21 oktober
